Mihajlovic: “Sto bene a Bologna e sto lavorando con la società per il futuro”

Sinisa Mihajlovic, in conferenza stampa, alla viglia di Bologna-Juve, si è soffermato anche sul suo futuro: “Io ho due anni di contratto, sto bene a Bologna e sto lavorando con la società per il futuro. Poi non si sa mai, ma io sono tranquillo e sereno qui”.

Poi un giudizio sulla stagione del Bologna: “Vincendo domani finiremmo la stagione nella parte sinistra della classifica e significherebbe molto per noi, perché era uno degli obiettivi stagionali. E’ una partita importante per noi come la scorsa. Se dovessimo vincere lo faremo per noi, per la città e i tifosi, non per fare un favore agli altri. Abbiamo fatto esordire tanti ragazzi, abbiamo valorizzato tanti giovani perciò penso che se dovessimo finire nella parte sinistra della classifica sarà comunque una stagione molto bella. Se questo non dovesse succedere sarà una stagione buona in cui ci è mancato quel piccolo saltino per farla diventare ancora più bella. In generale, visto come abbiamo giocato, penso che siamo una squadra che gioca un bel calcio, anche rispetto a squadre messe meglio in classifica ma che giocano peggio. Anche questa è una nota positiva”.

FOTO: Twitter Bologna