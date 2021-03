Mihajlovic: “Soriano? Se fa così bene al Bologna l’Europeo sarà una conseguenza”

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato anche di Soriano in conferenza stampa dopo il successo ai danni della Samp:

Nono gol per Soriano… Può arrivare all’Europeo?

“Lui si deve preoccupare di far bene a Bologna, non dell’Europeo perché le due cose vanno di pari passo. Se fa bene qui la Nazionale sarà una conseguenza”.

Svanberg è irrinunciabile?

“Non avendo Ronaldo o Messi, per me tutti sono irrinunciabili, come tutti possono andare in panchina. Durante la settimana mi devono dimostrare di poter andare in campo, poi sta a me fare le scelte”.

Con questi 3 punti possiamo considerare chiusa la questione salvezza?

“Ora ci godiamo questa vittoria, poi penseremo a Crotone. Ma se giochiamo come il primo tempo di oggi, la non vinceremo. Anche se dovessimo vincere a Crotone non saremo Ancora salvi”.

Foto: Twitter Bologna