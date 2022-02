Mihajlovic: “Siamo a cinque punti dal nostro obiettivo. Sto pensando a dei cambiamenti tattici”

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro lo Spezia.

Queste le sue parole: “Io cerco sempre il lato positivo delle cose. Capisco l’ultimo mese e mezzo, ma guardando il lato positivo dico che siamo a -5 dal nostro obiettivo stagionale, con una partita da recuperare. Abbiamo ancora tempo, ma dobbiamo iniziare a fare risultato, partendo da domani. Lo Spezia con i risultati che sta ottenendo nel girone di ritorno è da Coppa Uefa, ma noi abbiamo lavorato bene, stiamo meglio e dobbiamo giocare questa partita con serenità. L’ambiente è buono, stiamo riportando entusiasmo pure in assenza di risultati e questo è positivo. Arrivare al nostro obiettivo è difficile, lo sappiamo, è come scalare una montagna. Ci sono alti e basse e dobbiamo essere in grande di mantenere un equilibrio, ed essere fiduciosi. io ci credo, come ci credevo tre anni e mezzo fa quando sono arrivato qua. I conti si fanno alla fine”.

Sul momento del Bologna: “Se penso alle prime tre partite, le abbiamo perse con nostre dirette concorrenti. Poi con Fiorentina, Torino e Juve quasi non c’è stata partita. Poi abbiamo vinto col Sassuolo e abbiamo raggiunto i 27 punti. Dopo di che è arrivato il Covid, ed è successo quel che è successo. Io sono convinto che se avessimo potuto allenarci bene come è stato per il girone di andata con Cagliari e Verona non avremmo mai perso. In conclusione, le prime tre sconfitte sono derivare da nostri demeriti, le altre sono state dovute a una situazione difficile da gestire. Con l’Empoli, invece, abbiamo fatto un passo in avanti e in ultimo, con la Lazio, ho cercato di rimettere la partita in sesto dopo lo svantaggio ma non ci siamo riusciti. Non abbiamo mai cercato alibi, e non lo faremo ora. Abbiamo tempo per fare bene, ma dobbiamo iniziare domani”.

Su Soriano: “Non gli manca niente, solo i gol. E’ vero che abbiamo cambiato un po’ dal punto di vista tattico, ora c’è Arnautovic e si creano meno spazi rispetto al gioco di Palacio. Soriano però si allena sempre bene, è un giocatore importante per noi”.

Cambiamenti tattici: “Si, o domani o nelle prossime. Siamo provando. Preciso che cambiare non significa fallimento, perché per migliorare bisogna saper cambiare, come abbiamo fatto dopo Empoli. Bisogna adattarsi alle situazioni e trovare le soluzioni”

Foto: Twitter Bologna