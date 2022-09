Mihajlovic si sbilancia: “Porteremo a casa i 3 punti. Modulo? Siamo camaleontici”

A una manciata di minuti dal fischio d’inizio della sfida tra il suo Bologna e lo Spezia, Sinisa Mihajlovic è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Abbiamo giocato diverse volte così, non c’è più un modulo. Bisogna essere camaleontici per sfruttare al meglio le caratteristiche dei nostri giocatori e mettere in difficoltà gli avversari. Oggi conta solo vincere. Sicuramente sarà dura per via del campo piccolo, del caldo e perché loro giocano bene in casa, ma penso che porteremo a casa i tre punti”.

Foto: Twitter Bologna