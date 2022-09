Mihajlovic: “Se incontrerò il presidente? Non lo so”. In tribuna a Milano c’era Paulo Sousa

In bilico il futuro di Sinisa Mihajlovic. Il presidente Saputo non è contento del rendimento del suo Bologna e la posizione di Sinisa è già in bilico da settimane. Al termine della partita con lo Spezia, è stato direttamente il tecnico a parlare del suo futuro, prima ai microfoni di Dazn: “Non lo so se ci sarà un incontro. Io sono sempre a disposizione, poi vedremo quello che succede“. È dopo, ai microfoni della conferenza stampa: “L’ho già detto, io domani ho allenamento e sto là. Non ho parlato proprio con nessuno, domani ho allenamento e faccio le mie cose. Sono sempre a disposizione, anche il presidente non ha problemi. Io mi aspetto domattina di essere sveglio, ancora vivo, poi vado in campo e faccio il mio lavoro al meglio. Delle cose che non posso controllare non posso dire niente. Questa percezione non la ho, ma se succede succede e ho la coscienza pulita. ”Non è un segreto il fatto che tra i candidati in caso di separazione con Mihajlovic ci sia Paulo Sousa che, nono più tardi di una settimana fa, era stato avvistato in tribuna a San Siro per Milan–Bologna. È evidente che il club rossoblu si stia preparando in caso di ribaltone, la sosta è vicina, ma molto presto potrebbero esserci dei confronti.

Foto: Twitter Bologna