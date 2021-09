Mihajlovic: “Se giochiamo come sappiamo, possiamo vincere persino a San Siro. Arnautovic? E’ venuto qua per giocare non per riposare”

Sinisa Mihajlovic, alla vigilia di Inter–Bologna, è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni del tecnico: “Bisogna mantenere alta la concentrazione. La partita sarà dura ma anche negli anni passati abbiamo dimostrato che se giochiamo come sappiamo possiamo vincere persino a San Siro. Non sarà facile per noi ma nemmeno per loro”.

Poi si sofferma sui singoli: “Dominguez? Nella scorsa partita sicuramente Nico ha fatto bene, è stato perfetto: era dappertutto e ci ha dato una grossa mano. Il nostro risultato finale dipenderà dalla crescita dei nostri giovani, come Dominguez. Se loro riusciranno a fare il salto di qualità, migliorerà la squadra. Dominguez sta facendo bene ma mi aspetto ancora di più. Arnautovic? E’ venuto qua per giocare non per riposare. Se può fare tre partite in Nazionale può farle anche qui. Gioca se sta bene ma anche se non sta bene. Lui non deve dimostrare niente, all’Inter era un ragazzino, ora è un uomo. Soumaoro? Abbiamo cambiato modo di difendere. Soumaoro è un giocatore bravo sull’uomo, quest’anno difendiamo a zona, lui trova ancora qualche difficoltà in questo modo di difendere, anche perché ancora non parla bene l’italiano e questo è un difetto. Orsolini e Barrow? Da loro mi aspetto sempre di più di quello che fanno. Non devono perdere fiducia e continuare a lavorare per crescere. Schouten? Non è disponibile domani, per martedì non lo so”.

