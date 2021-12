Mihajlovic: “Scudetto? Mi piacerebbe fosse il Napoli a vincerlo, hanno una bella rosa”

Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, in conferenza stampa ha fatto riferimento anche alla corsa scudetto esponendo il suo augurio di vittoria ai partenopei guidati da Luciano Spalletti. Le parole dell’allenatore rossoblù: “Il giocatore che più mi ha colpito è Brozovic, mentre per la squadra se dico Inter è scontato… Lo stesso Napoli, nonostante i tanti infortuni, hanno una bella rosa. Come avevo già detto mi piacerebbe se ci fosse il Napoli a vincere lo scudetto”

FOTO: Twitter Bologna