Mihajlovic scherza: “Un’impresa con l’Inter? Ma per loro?”. Poi il siparietto con Zenga

Dopo il pareggio per 1-1 contro il Cagliari, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato così ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida di domenica sera contro l’Inter: “Se serve un’impresa contro l’Inter? Ma per loro?”, la battuta con il sorriso di Sinisa. Poi lo stesso allenatore del Bologna si è reso protagonista di un divertente siparietto in diretta tv con Zenga: “Cosa dico a Walter? Che è una mezza s..a”, ha scherzato Mihajlovic. Immediata la replica dell’Uomo Ragno, attuale tecnico del Cagliari: “L’altra metà è lui, ne facciamo una intera in due (ride, ndr)”.

Foto: Twitter ufficiale Bologna