Mihajlovic scherza su un ritorno a Sanremo: “Perché no? Ho cantato bene, Ibra ha fatto schifo”

Alla vigilia di Bologna-Milan, l’allenatore dei felsinei Sinisa Mihajlovic ha scherzato così sulla sua partecipazione a Sanremo con l’avversario di domani e amico Zlatan Ibrahimovic:

“Per come ho cantato potrei rifarlo tranquillamente, Ibra no. Ha fatto schifo. Io potrei far parte delle giovani promesse, se c’è ancora Amadeus è sicuro che mi chiama”.