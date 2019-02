Mihajlovic: “Roma più forte, ma non partiamo battuti. Zaniolo? Speriamo che…”

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match dell’Olimpico contro la Roma: “La Roma è più forte, lo sappiamo. Ma sappiamo che anche noi possiamo metterli in difficoltà. Giocare all’Olimpico è difficile, al di là di come stanno fisicamente e mentalmente. A noi non cambia nulla: per fare risultato dobbiamo fare una grande prestazione. Sappiamo che dobbiamo fare una grande prestazione. Non andiamo a Roma già battuti. Zaniolo? Non deve montarsi la testa e lavorare per dare di più. Speriamo che domani non stia così bene! (ride ndr). Santander o Destro? Stanno bene tutti e due, possono giocare entrambi in alternativa o anche insieme. Non escludo nulla: guardò gli allenamenti e poi decido. Roma? E’ la mia città adottiva. Non nascondo di essere laziale ma a parte quello do tutto per la squadra per cui lavoro. Non devo prendermi rivincite con la Roma perché sono passati tanti anni. E la tifoseria è tra le migliore d’Europa”.

Foto: Twitter ufficiale Bologna