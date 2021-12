Mihajlovic: “Ritorno di Arnautovic importante. Torino squadra aggressiva e fisica”

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato a Sky Sport prima del match contro il Torino. Ecco le sue parole: “Questa è una partita difficile. Sappiamo che loro sono una squadra molto aggressiva e fisica. La partita si dovrà giocare su due punti, nella fase difensiva chi vince più duelli, contrasti e seconde palle. Nella fase di possesso chi fa meno errori e chi ci mette più qualità nelle giocate. Noi abbiamo tutte le carte in regola per far bene. I ragazzi hanno dimostrato grande equilibrio e grande concentrazione. Sicuramente se dovessimo giocare come ci siamo allenati abbiamo molte possibilità”.

Sul ritorno di Arnautovic: “E’ un giocatore che ci permette ogni tanto di non uscire ogni tanto palla al piede e giocare in avanti che è sicuramente quello che ci è mancato con la Fiorentina. Non è al 100% ma mi ha garantito che sta bene e quando è in campo i suoi compagni si sentono più sicuri perciò è molto importante anche dal punto di vista mentale”. Foto: Twitter Bologna