Mihajlovic risponde a Del Piero: “Oggi nessuno si ferma dopo l’allenamento per calciare le punizioni”

Nel post partita di Napoli–Bologna, andato in onda su Sky Sport, Alessandro Del Piero e Siniša Mihajlovic si sono resi protagonisti di un simpatico e interessante siparietto sul tema dei calci di punizione. Tutto è nato dalla domanda dell’ex numero dieci della Juve che ha chiesto al tecnico serbo, e specialista da calciatore come lui nel calciare da fermo, il motivo del perché, oggi, si segni di meno su punizione rispetto a quando erano in campo loro. “Perchè non si segna più su punizione, Siniša?“, la domanda di Del Piero. Come sempre schietto, il tecnico del Bologna ha risposto così: “Ale ci sarà un motivo se ancora oggi, dopo 15 anni che ho smesso di giocare, segno più gol io su punizione che i miei giocatori? Oggi nessuno si ferma dopo l’allenamento per provare a calciare le punizioni. Devi quasi costringerli, dirgli che forse potrebbe essere importante allenarsi a calciare meglio le punizioni in modo che se si ha un’occasione in partita si può far gol…“.

Foto: Twitter Bologna