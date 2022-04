Mihajlovic parla alla squadra in video dall’ospedale: il serbo rassicura tutti

Come noto, Sinisa Mihajlovic sarà assente dai campi di calcio per quanto tempo. Questa mattina prima della sessione di lavoro del Bologna, in sala video c’è stata una call conference tra la squadra e il tecnico serbo, che ricoverato in ospedale, al Sant’Orsola, per le cure ha voluto parlare ai suoi ragazzi, finalmente al completo dopo i rientri dei nazionali. Tutti presenti al gran completo: dalla dirigenza allo staff tecnico, oltre ai giocatori. Il tecnico ha voluto spiegare di persona a tutta la squadra la situazione e il percorso che lo attenderà, dal momento che sabato, giorno dell’annuncio del nuovo ricovero, nove rossoblù erano assenti, convocati dalle rispettive nazionali. L’incontro si è svolto in un clima sereno, positivo, con il tecnico che ha cercato di rassicurare il suo gruppo e il Bologna che promette il massimo impegno da qui a fine stagione per consentire al tecnico di affrontare le cure con tranquillità.

FOTO: Twitter Bologna