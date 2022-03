Mihajlovic: “Pari giusto, l’assenza di Arnautovic ci condiziona. Futuro? Valuteremo a fine campionato”

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita pareggiata per 0-0 dalla sua formazione contro il Torino: “Quando non vinci c’è sempre rammarico, ma il risultato è giusto. Loro hanno creato qualcosa in più, ma noi ci siamo adeguati al loro stile di gioco facendo meglio rispetto all’andata. I ragazzi hanno fatto ciò che hanno potuto, abbiamo fatto tre cambi obbligati in difesa e siamo stati bravi a non subire gol. Alla fine va bene così”.

Sull’assenza di Arnautovic: “Lui condiziona dal punto di vista mentale, perché quando è in campo tutti si sentono più forti. Inoltre è l’unico che riesce a mantenere palla in avanti, nessuno dei nostri attaccanti ha caratteristiche simili”.

Mihajlovic parla anche del futuro, dopo le parole del presidente Saputo che aveva dichiarato di dover valutare la conferma del tecnico serbo: “A fine campionato ci confronteremo con la società e valuteremo il futuro”.

Foto: Twitter Bologna