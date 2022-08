Mihajlovic: “Pareggio giusto, ma vorrei finire le gare in 11. Mercato? Sappiamo cosa fare”

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Verona.

Queste le sue parole: “È stata una partita equilibrata: entrambe potevano vincere o perdere, credo che il risultato sia giusto. Sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire, mi piace il fatto che siamo rimasti dentro la partita, nonostante quello che è successo. Potevano esserci tante distrazioni, ma i giocatori sono rimasti sempre dentro la partita. Stasera, come nelle due gare precedenti, avremmo potuto vincere, e se non ci siamo riusciti è soprattutto colpa nostra. Vorrei terminare le gare in 11 e giocarmela fino alla fine”.

In cosa dovete crescere?

“Lo scatto da fare è sfruttare le occasioni che ci capitano e cercare di essere più concentrati in fase difensiva. A Roma ci siamo fatti male da soli, oggi siamo andati in vantaggio, abbiamo avuto occasioni come loro, e alla fine credo che il risultato sia giusto”.

Cosa si aspetta dal mercato?

“La società sa cosa dobbiamo fare: ho fiducia, penso che alla fine ce la faremo. Il mercato è difficile, credo che si concretizzerà tutto negli ultimi giorni. A parte l’Inter, tutte devono ancora completarsi. Sappiamo cosa ci manca: vogliamo acquistare giocatori che ci possano migliorare, e non prendere tanto per prendere. Giocatori come Lykogiannis, Cambiaso o Lucumì ci daranno una mano, ma ne dovranno arrivare anche degli altri”

Foto: twitter Bologna