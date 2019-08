Mihajlovic, ovazione e striscione al Dall’Ara: “Per Sinisa e per la maglia”

Inizia la seconda giornata di Serie A. Al Dall’Ara va in scena il derby emiliano tra Bologna e Spal, ma gli occhi sono tutti per lui: Sinisa Mihajlovic. Il pubblico di casa (ma non solo), poco prima del fischio d’inizio, ha fatto sentire tutto il suo affetto per l’allenatore serbo con una ovazione al momento dell’annuncio dello speaker e con uno striscione: “Per Sinisa e per la maglia, combattiamo ogni battaglia”.

Foto: Twitter ufficiale Bologna