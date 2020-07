Mihajlovic: “Non c’è alcuna divisione con la società in vista del futuro”

Il tecnico del Bologna in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta ha parlato della sfida contro gli orobici. Queste alcune delle dichiarazioni di Sinisa Mihajlovic come raccolto da TMW: “Ho letto stamattina i giornali e quello che ho letto non mi è piaciuto perciò vorrei chiarire. Sul futuro non c’è alcuna divisione tra me e la società sui piani per la prossima stagione. Naturalmente ogni allenatore vorrebbe un pool che lo accontenti in tutte le richieste, che gli metta a disposizione 24 campioni ma io conosco i programmi di crescita del Bologna e li accetto. Sappiamo che in A ci sono 7 squadre superiori a tutte le altre e alcuni club che abbiamo alle spalle che vogliono tornare in alto. Atalanta? È una squadra che ti fa giocar male, una squadra fisica, di corsa, ha talento. Secondo me insieme alla Juve è la migliore squadra, anzi forse gioca anche meglio della Juve”.

Foto: profilo twitter Bologna