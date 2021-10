Mihajlovic: “Mi piace pressare alto e giocare a viso aperto. Medel difficilmente sarà della partita”

Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro l’Udinese: “Sicuramente siamo più compatti dietro, ma quando attacchiamo abbiamo sempre i nostri principi. Aspettiamo che entrino in forma anche gli esterni, non penso sia un problema di modulo. A me piace pressare alto, giocare a viso aperto. Qualche volta, non per mia scelta, sono obbligato a difendere. Sia che da giocatore che da allenatore ho sempre cercato di mettere in campo il coraggio, ma bisogna anche mettere in campo equilibrio. Mi comporto di conseguenza rispetto a quello che vedo in settimana”. Su Medel: “Non l’ho visto, arriva verso mezzogiorno. Ho visto solo Dominguez. Sicuramente ci parlerò, lui mi ha chiamato dal Cile e ha detto che è pronto per giocare. Dovremo vedere, ha giocato tra giovedì e venerdì mattina, ha un viaggio di 16 ore alle spalle. Nico è un po’ più giovane, non ha giocato quindi per lui è un po’ più semplice. Medel faccio fatica a vederlo in campo, vedremo, anche se mi ha fatto piacere che mi abbia chiamato. Ci siamo sempre confrontati tra uomini, ci ho sempre parlato chiaramente con il massimo del rispetto. Lui quando non gioca è difficile da gestire, non lo fa apposta, è fatto così”.

FOTO: Twitter Bologna