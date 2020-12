Mihajlovic: “Meritavamo di più, non abbiamo rischiato praticamente nulla”

Sinisa Mihajlovic ha analizzato il pareggio contro il Torino ai microfoni di Sky. Queste le parole dell’allenatore del Bologna: “Sono contento della prestazione, avremmo meritato di più perché non abbiamo rischiato praticamente nulla. Siamo anche riusciti a centrare un nuovo record: subire gol senza subire tiri in porta. Ma devo dire che c’è stata un’ottima prestazione dei ragazzi, con una qualità di gioco buona. Se avessimo avuto qualche cambio offensivo in più nell’ultima frazione di gara avremmo potuto attaccare meglio e probabilmente arrivare alla vittoria. Siamo sempre sulla strada giusta, ogni tanto capita di inciampare ma è dall’inizio del campionato che mi mancano sempre 6/7 giocatori per infortunio e cause varie. Dobbiamo tenere duro. Palacio ha 39 anni, è la terza partita che gioca in una settimana e scatta come un ragazzino. È da ammirare. Il Torino? Da una parte sono contento per loro per il pareggio, un punto è sempre utile per muovere la classifica, ho anche un po’ il cuore Toro. La classifica non gli permette di giocare con la testa libera, loro sono un’ottima squadra con un ottimo allenatore. Gli auguro di venirne fuori presto, ma ne sono sicuro”.

Foto: Twitter Bologna