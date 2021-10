Mihajlovic: “La squadra sta bene. Arnautovic meno, non sono fiducioso”

Conferenza stampa in casa Bologna, con Sinisa Mihajlovic che ha presentato la gara contro il Napoli in programma domani sera al “Maradona”.

Queste le sue parole: “La squadra sta bene, Arnautovic meno, lo valuterò in giornata. Abbiamo due squalificati, e per Marko vediamo oggi in allenamento come andrà, ma non sono molto fiducioso. Poi egli altri ruoli faremo qualche cambio perché c’è bisogno, ma sono sereno perché chi giocherà lo farà bene”.

Sul momento della squadra: “I ragazzi si stanno sempre allenando bene, con lucidità, anche perché altrimenti non sarebbero riusciti a fare certi tipi di partite. Poi quando riesci a giocare alla pari con certe squadre in inferiorità numerica, sicuramente si ha una conferma in più. Dentro la società non abbiamo mai messo in dubbio la loro consapevolezza”.

Su Orsolini: “Da quando abbiamo cambiato sistema di gioco, sicuramente stanno giocando molto meno, ma si stanno allenando perché hanno tutte le caratteristiche per giocare come seconda punta o come esterni a tutta fascia. Skov per esempio può fare la fascia, Vignato e Sansone possono giocare in un centrocampo offensivo e Orsolini come seconda punta. Possiamo comunque utilizzare tutti, quindi non ho problemi dal punto di vista dei cambi”.

Foto: Twitter Bologna