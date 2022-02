Mihajlovic: “La guerra? Io l’ho vissuta, c’è solo un colore. Quello rosso del sangue. Spero si trovi un accordo”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara con lo Spezia, Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha risposto anche a una domanda in merito alla situazione bellica in Ucraina.

Queste le sue parole: “Visto quello che ho passato, vedere immagini del genere fa un brutto effetto. Purtroppo però succede spesso che si vada mano a mano a dare meno importanza a quella notizia e questo è sbagliato. A parte questo, nelle guerre non c’è nessun vincitore. Il colore è il rosso, quello del sangue. Se uno avesse vissuto quello che ho vissuto io non penserebbe mai a una cosa del genere, e speriamo che non succeda, che trovino un accordo. Una guerra nel 2022 è una cosa assurda”.

Foto: Twitter Bologna