Mihajlovic: “Il momento è difficile, dobbiamo adattarci, ma ripartiremo. Orsolini giocherà 20-30 minuti”

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Atalanta. Questi i passaggi più significativi: “Cosa vorrei vedere domani? Vorrei non andare in svantaggio, andare in vantaggio poi mantenerlo. Orsolini e Barrow? Per Natale gli regalerei carattere e cattiveria agonistica. Da loro vorrei più gol, più prestazioni, meno infortuni. Orsolini è recuperato, 20-30 minuti può giocarli. Finalmente avrò un cambio in attacco. Le gerarchie? Con questi infortuni, cambiano per forza. Vignato sta facendo bene, sia per qualità che per quantità. Quando ha la palla deve fare il brasiliano, quando non ce l’ha deve ragionare da italiano. Lui sta facendo bene e io sono contento, poi quando recupereranno tutti vedremo. Per me sono tutti titolari. Noi le prestazioni le abbiamo sempre fatte, ma abbiamo sempre raccolto meno di quanto avremmo meritato. Quattro punti in più li avremmo meritati, ma visto il momento e il fatto che questa non è la vita e questo non è il vero calcio, dobbiamo adattarci, fare meno danni possibili e ripartire. Prima del Covid eravamo anche noi sulla strada giusta come l’Atalanta, ma ci vuole tempo. Ora siamo in difficoltà e quando lo si è bisogna sapersi adattare alla situazione per poi ripartire una volta finito tutto. Il 2020 è stato un anno terribile sotto tutti i punti di vista. Il Bologna ha tutte le carte in regola per ripartire una volta finito tutto questo. Adesso dobbiamo capire il momento. Calciatore rivelazione? Dico Soriano. C’è un altro centrocampista che ha fatto 6 gol?”.

Foto: Twitter Bologna