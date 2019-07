Mihajlovic: “Ho la leucemia. Vincerò questa sfida”

Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato poco fa nel corso di una conferenza stampa a proposito delle proprie condizioni di salute. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: “Ho chiesto riservatezza perché volevo essere io per primo a dare la notizia. Purtroppo non tutti hanno rispettato questo desiderio per vendere qualche copia in più. Abbiamo fatto alcuni esami e abbiamo scoperto delle anomalie che non c’erano 4 mesi fa. Abbiamo detto che avevo la febbre e la cosa più difficile è stata convincere mia moglie che fosse vero. Ho la leucemia. Ho passato la notte a piangere e ancora adesso ho lacrime. Ma non sono di paura: io da martedì andrò in ospedale, non vedo l’ora di iniziare a lottare per guarire. Ho spiegato ai miei giocatori che lotterò per vincere come ho insegnato loro a fare sul campo. Vincerò questa sfida, non ci sono dubbi. Voglio chiedere scusa a coloro ai quali non ho risposto, ma volevo stare con me stesso. Voglio ringraziare tutto il Bologna perché mi hanno fatto capire di essere uno di famiglia: avrò bisogno anche di loro per vincere questa battaglia. Avrò anche bisogno di non vedere persone che piangono per me, non voglio far pena a nessuno. Forse qualcuno pensava che potessi essere l’ultimo ad ammalarmi e fino a fine maggio era tutto normale, stavo bene. Mio papà è morto di cancro e, per questo motivo, faccio spesso degli esami specifici. Proprio grazie a questi ho scoperto di essere malato. Nessuno di noi deve pensare di essere indistruttibile, bisogna fare prevenzione e stare attenti alla salute”.

Foto: twitter ufficiale Bologna