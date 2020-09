Mihajlovic: “Ho battuto anche il Covid. Ma quanta invidia e fango su di me”

Sinisa Mihajlovic è guarito dal Coronavirus e nella giornata di ieri è tornato a Casteldebole per allenare il suo Bologna. L’allenatore serbo ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato delle accuse e delle polemiche nei suoi confronti: “Tutte cazzate, che hanno ferito molto la mia famiglia. Sono fortunato a non avere profili e a non passare il mio tempo sui social network. Però non si possono ricevere badilate di fango senza replicare. Sono andato in vacanza come ogni estate in Sardegna dopo la fine del campionato. Non vedevo la mia famiglia da due mesi, l’ho raggiunta per riabbracciarla. Ho preso tutte le precauzioni che dovevo prendere. Non sono stato io a riaprire il Paese e non ho fatto nulla di sbagliato o contro le regole. Sono stato sfigato. Mi sono controllato, sono risultato positivo, ho fatto la quarantena, l’ho superato. Il resto è solo moralismo da quattro soldi. Dare sempre colpa al lupo, fa comodo alle pecore…”.

Foto: Twitter Bologna