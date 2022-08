Mihajlovic: “Giochiamo in casa, dobbiamo cercare di fare il massimo dei punti”

A chiudere la 4° giornata di campionato, in programma domani, saranno Atalanta-Torino e Bologna-Salernitana, entrambe in programma per le 20.45.

A parlare questa mattina è Sinisa Mihajlovic che, in conferenza stampa, ha presentato la partita del Dall’Ara: “La Salernitana è una squadra diversa dall’anno scorso. Hanno preso tanti giocatori, ora giocano molto di più la palla, stanno bene e sono in fiducia. Al loro seguito arriveranno anche tanti tifosi. Sicuramente proveranno a metterci in difficoltà ma noi giochiamo in casa e proveremo a vincere. Queste prossime due partite sono alla nostra portata e dobbiamo cercare di fare il massimo dei punti”. Cosa chiederà ai suoi ragazzi per la gara di domani? “Contro il Milan avevo chiesto una migliore gestione emotiva e il risultato c’è stato, ma il problema è uno: io ho detto ai miei giocatori che non volevo più gialli per proteste. Però contro il Milan c’era un rigore netto per noi, è andato solo Soriano a parlare come capitano, e forse questo ha fatto pensare all’arbitro che non fosse il caso di andare a rivedere. Io guardo anche le altre partite, ho visto Lazio-Inter, e penso che ci sia una differenza di giudizio. Con il Milan l’arbitro ha fischiato bene, ma il rigore era netto. Alla fine l’arbitro è persino venuto a ringraziarmi per come ci eravamo comportati, pensate”.

Foto: Twitter Bologna