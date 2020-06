Mihajlovic: “Era impossibile che la Juve sbagliasse tre gare di fila. Sul rigore…”

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, è intervenuto così ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 20 contro la Juve: “Finalmente abbiamo giocato e si parla di calcio. Purtroppo abbiamo perso, ma comunque è stata una gara equilibrata. Sapevamo che la Juve sarebbe arrivata arrabbiata: è quasi impossibile che sbaglino tre partite di fila. Quando ha cominciato a scendere la loro pressione abbiamo preso gol su rigore e tutto è diventato più difficile. Il coraggio manca. Anche un po’ di qualità. Ci abbiamo provato, abbiamo cercato. Davanti c’era la Juve e dovevamo mettere comunque in pratica ciò che arriva dall’allenamento. Se perdiamo la palla non mi frega niente, ma c’è stato timore. Il rigore? Ci sono sempre spinte in area, poteva capitare anche a noi. Ma loro marcavano più a zona, si poteva dare rigore. Non ho problemi. Peccato che si debba aspettare la Juve per avere un arbitro serio. Arbitraggio positivo? Sì, sì”.

Foto: Twitter ufficiale Bologna