Mihajlovic: “Dopo il primo tempo ero arrabbiato, poi siamo rientrati con un altro piglio”

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato così dopo il successo ottenuto sulla Sampdoria in conferenza stampa:



E’ d’accordo che oggi il Bologna non ha vinto facendo la partita?

“Si il primo tempo non abbiamo fatto la solita partita, tanto è vero che mi sono anche arrabbiato. Ma ci sono state partite giocate meglio poi perse. Nel secondo abbiamo rischiato poco e niente, abbiamo fatti altri due gol, siamo entrati con un altro piglio… abbiamo vinto meritatamente”.

E’ un pregio vincere lasciando il pallino del gioco all’altra squadra?

“Alla fine si guardano i risultati. Oggi ci dobbiamo concentrare sul secondo tempo e guardare il risultato. A Napoli ero contento pure se abbiamo perso, oggi dopo il primo tempo mi sono arrabbiato, perché io guardo la prestazione e quello che mettono in campo”.

Con questi 3 punti possiamo considerare chiusa la questione salvezza?

“Ora ci godiamo questa vittoria, poi penseremo a Crotone. Ma se giochiamo come il primo tempo di oggi, la non vinceremo”.

Foto: Twitter Bologna