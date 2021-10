Mihajlovic: “Con il Milan faremo una grande partita, ne sono convinto. Viola domani non ci sarà”

Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga contro il Milan: “Giocano bene, anche nell’ultima partita con il Verona hanno ribaltato il risultato. Sarà sicuramente una partita difficile, ma come lo è per tutte le squadre che affrontano i rossoneri. Noi giochiamo in casa e abbiamo dalla nostra il pubblico. Sono convinto che domani faremo una grande partita. Dobbiamo fare ciò che abbiamo preparato e sfruttare al meglio le occasioni che avremo perché loro sicuramente faranno lo stesso”. Sul recente arrivo di Nicolas Viola: “Domani non ci sarà, appena ritornerà si metterà al servizio della squadra. Capiremo cosa deve fare e come deve adattarsi alla squadra, ma ora è infortunato quindi vedremo tutto quando recupererà”.

FOTO: Twitter Bologna