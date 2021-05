Mihajlovic: “Chiudere a 49 punti sarebbe un record. Ballardini? Non lo conosco. Destro ha fatto bene a cambiare aria”

Domani si gioca Bologna-Genoa, la squadra di Sinisa Mihajlovic è praticamente salva, ecco le parole del tecnico in conferenza stampa che non vede le prossime tre come delle gare inutili: “Il senso di queste tre partite restanti? Cercare di fare nove punti per arrivare al record. Fare quarantanove punti avrebbe un grande senso, anche perché lo scorso anno ci siamo fermati a 47.

Ballardini? Personalmente non lo conosco. Invece conosco bene Destro: sono contento che stia facendo molto bene a Genova, si vede che doveva cambiare aria…”.

Foto: Twitter Bologna