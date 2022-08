Mihajlovic cauto sulla Lazio: “Squadra importante, ma non so se si sia rinforzata”

Sinia Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio. Il tecnico del Bologna ed ex calciatore biancoceleste ha dato un giudizio sul sessione di calciomercato portata avanti dalla dirigenza biancoceleste: “La Lazio é una squadra importante. Davanti é sempre la stessa, si sono rinforzati ma hanno anche cambiato portiere. Non so se siano più forti o meno dell’anno scorso ma sicuramente aver alle spalle un anno di lavoro con Sarri gli dà qualche vantaggio. Sono curioso anche io perché tifo Lazio, ma non domani”.

Foto: Twitter Bologna