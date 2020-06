Mihajlovic: “Barrow deve metterci più cattiveria e rabbia, così potrà fare la differenza ovunque”

Intervenuto ai microfoni di SKY Sport dopo la gara vinta contro la Sampdoria, Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna ha così parlato: “Non ho trovato la squadra cattiva che volevo. Abbiamo vinto così, mi aspetto molto di più: abbiamo perso troppi palloni, tecnicamente non siamo ancora a grandi livelli. Non abbiamo mai passato tre mesi senza giocare, non so se sia normale. Più passerà il tempo, prima ritroveremo la forma. Abbiamo vinto meritatamente, ma mi aspetto una crescita. Salvo solo l’atteggiamento. Barrow? Con lui parlo spesso, ha quello che gli ha dato Dio, non ci mette del suo. Deve uscire fuori fame e rabbia: se riesco a migliorarlo da quel punto di vista, può fare la differenza in qualsiasi squadra. Dipende da me, ma soprattutto da lui. Se non si aiuta solo… A volte lo vedo moscio, se non cambia questo atteggiamento non gioca. Orsolini? Con Riccardo ero arrabbiato a fine primo tempo, se avessi avuto un cambio adeguato lo avrei tolto all’intervallo. Non sono contento di ciò che sta facendo: l’impegno c’è, ma da uno come lui mi aspetto sempre una giocata decisiva. Sbaglia passaggi, scelte e non rischia mai la giocata.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Bologna FC