Mihajlovic: “Arnautovic sta bene. Obiettivo? La parte sinistra della classifica”

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato così alla vigilia del match del Picco contro lo Spezia:

Servirà ancora più concentrazione nella sfida di domani, dopo la sconfitta con il Venezia?

“Non un incidente di percorso ma una parte del viaggio, dobbiamo migliorare si, quello che ci è mancato settimana scorsa è la qualità del reparto offensivo, mancata precisione sotto porta. Solo sei tiri in porta su 22 totali, dobbiamo essere neanche cinici e cattivi ma spietati. Mantenere concentrazione nella fase difensiva essendo un campo piccolo e loro giocano in casa. Dobbiamo fare meglio nella fase difensiva, quello si”.

Cambia tanto con il campo più piccolo?

“Cambia si, ma bisogna lavorare di testa, sappiamo quello che dobbiamo fare e non dovrebbero esserci problemi, sappiamo che avremo delle occasioni e dovremo sfruttarle anche se giochiamo sempre contro una squadra di Serie A con talento quali Maggiore, Nzola, Kovalenko ma sono fiducioso”.

Come sta Arnautovic?

“Non è stirato, neanche Vierchwood giocava stirato. Fin che disponibile gioca. Sta bene e domani giocherà, anche se sono dispiaciuto che domenica non siamo riusciti a vincere. Dobbiamo ragionare se la squadra che avremo davanti domenica sarà davanti a noi o dietro alla fine del campionato. Se fossero squadre inferiori a noi alla fine del campionato, noi possiamo solo vincere. Abbiamo perso qualche punto, con Venezia, con l’Empoli abbiamo fatto schifo. Non dobbiamo accontentarci dobbiamo fare meglio”.

Potrebbe toccare ancora ad Orsolini a destra?

“Nella partita precedente a ha fatto bene, penso di si. Non ha avuto bisogno di difendere molto, la partita di domani potrà essere simile sotto questo aspetto”.

Nicolas cosa ti può dare?

“Sa giocare bene la palla, nelle palle inattive nei lanci lunghi, ha esperienza e ha caratteristiche diverse dagli altri centrocampisti”.

Qual’è quindi l’obbiettivo del Bologna? cosa si può fare?

“Noi abbiamo l’obbiettivo di stare dalla parte sinistra, ma gli obbiettivi possono cambiare sia in meglio che in peggio. Magari meritiamo qualcosa in più, pensiamo in grande”.

Il Bologna è ultimo nei kilometri percorsi in campionato

“Io non capisco molto di questi dati. Bisogna vedere non quanto corri ma come corri. Abbiamo avuto quattro espulsioni. Bisogna vedere l’intensità, il calo eventuale tra primo secondo tempo. Kilometri percorsi non servono a niente”.

