Mihajlovic: “Arnautovic ci sarà, Schouten indisponibile. Le decisioni arbitrali non devono condizionarci”

Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani tra Cagliari e Bologna. L’allenatore rossoblù ha analizzato la gara di domani: “Domani è una partita che dobbiamo cercare a tutti i costi di portare a casa. Non dobbiamo farci ingannare dal loro ultimo posto. Siamo usciti per la prima volta dalla parte sinistra della classifica. Ora tra Cagliari e Sampdoria abbiamo due partite alla portata e dobbiamo ritornare dov’è il nostro obiettivo. Se domani riusciamo a vincere le cose si aggiustano un po’“.

Arnautovic ci sarà, assente Schouten: “Arnautovic sta bene, penso che domani ci sarà. Per le condizioni di Schouten dovete chiederlo ai dottori. Domani non ci sarà“. Mihajlovic è poi intervenuto in merito alle decisioni arbitrali: “Non dobbiamo pensare agli arbitri perché sono cose che non dipendono da noi, non dobbiamo trovare gli alibi in queste cose qui. Sicuramente c’è un po’ di confusione in tutto. Noi siamo la squadra con il maggior numero di espulsioni e più rigori contro, però non mi sembra una squadra di cattivi“.

Foto: Twitter Bologna