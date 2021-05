Mihajlovic: “Al Bologna servono una punta e un difensore, ma non si possono prendere”

Intervistato da Sky Sport, Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato della prossima stagione: “Serve trattenere i migliori giocatori, prendere poi una punta e un difensore, questo però in un mondo ideale, non si può fare. Ci sono alcuni riscatti importanti da esercitare, debiti, sono domande da fare al presidente. Noi cercheremo di migliorare la squadra, siamo ambiziosi, per fare il salto di qualità però vi ho detto cosa servirebbe, i motivi per cui non si può fare però sono comprensibili. Anche i giocatori da trattenere decidiamo noi fino a un certo punto, se arriva una squadra con la proposta giusta per tutti possono partire. Vignato? Abbiamo ancora qualche partita da giocare quindi qualcosa cambierò, Vignato per noi è sempre stato importante, da quando è arrivato è cresciuto molto sotto tutti gli aspetti”.

Foto: Twitter Bologna