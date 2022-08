Mihajlovic: “Abbiamo tantissimi rimpianti, Soumaoro lo avrei cambiato all’intervallo. I cambi di Sarri hanno fatto la differenza”

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta dei felsinei contro la Lazio.

Queste le sue parole: “Sicuramente abbiamo fatto tutto noi. Primo tempo vinciamo 1-0 con un uomo in più, dovevamo chiuderla, avevamo anche avuto le occasioni per raddoppiare. Dopo abbiamo preso ammonizioni stupide, erano in 3 ammoniti. Avevo pensato di cambiarne 2, invece Soumaoro ha preso il secondo. Lo avrei tolto all’intervallo. Nella ripresa è stata una partita equilibrata e loro dopo l’autogol hanno preso coraggio. Abbiamo perso un’occasione”.

Che stagione sarà per il Bologna?

“Ci mancherà qualcosa ma la società sa cosa manca e cercherà in ogni modo di fare quello che serve. Se ci vuole tempo aspettiamo. Cercheremo di fare meglio dell’anno scorso”.

I cambi nel finale della Lazio hanno fatto la differenza?

“Loro hanno messo dei titolari, noi Barrow che è un potenziale titolare più due ragazzi. La rosa della Lazio è migliore rispetto a quella del Bologna, sicuramente anche nei cambi. Questo ha spostato la qualità sul campo per ribaltare il risultato, anche se nella ripresa la partita è stata equilibrata”.

