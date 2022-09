Mihajlovic: “A questo Bologna manca la rabbia. Tifosi? Hanno fatto bene a fischiarci”

Sinisa Mihajlovic ha commentato il pareggio tra Bologna e Salernitana in conferenza stampa. L’allenatore ha spiegato: “Noi abbiamo creato tanto. A noi c’è mancata la rabbia di chiudere le partite e la rabbia per difendere i risultati. Questo è un aspetto che non si riesce ad allenare, che deve venire da dentro. Se non capiamo questo aspetto, è difficile. Negli ultimi minuti il pallone si buca, non si gioca più. Non mi piace parlare degli avversari, quello che dovevo dire l’ho detto ieri. Il pareggio? Si può essere giusto, ma non dovevamo fare quell’errore alla fine”.

Poi, sui fischi dei tifosi: “I tifosi ci hanno incitato per tutta la gara, i fischi sono il loro modo di espirmere il dissenso e l’hanno fatto a fine partita. Fanno bene”. Infine, sui nuovi: “Quanto tempo impiegheranno per esser pronti? Questo ancora non lo so. Alcuni si adatteranno prima, alcuno magari mai. Ci vuole tempo, li ho visti poco”.

Foto: Twitter Ansa