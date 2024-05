Mignolet: “Rigore della Fiorentina? Non capisco, in Premier non lo avrebbero mai dato”

Simon Mignolet, portiere del Brugge, ha così commentato ai microfoni ufficiali del club belga il pareggio di ieri con la Fiorentina nella semifinale di ritorno di Conference League, soffermandosi in sul rigore assegnato ai viola sul contatto Mechele-Nzola: “Non capisco perché abbia voluto decidere questa doppia sfida con un rigore. Forse c’è un contatto e magari Mechele sbaglia, ma ci sono stati tanti duelli e scontri durante la partita. Allora avrebbe dovuto fischiare duecento falli in tutta la gara. Un rigore del genere non lo avrebbero mai fischiato in Inghilterra”.

Foto: sito Brugge