Mignolet ai margini del Liverpool, l’agente: “Difficile che si muova a gennaio”

Futuro in bilico per Simon Mignolet, sempre più ai margini del Liverpool. Secondo quanto riferito nei giorni scorsi da diversi portali inglesi, il Nizza avrebbe puntato i propri fari sull’estremo difensore belga, letteralmente chiuso da Alisson Becker. Ma Nico Vaesen, agente dello stesso Mignolet, ha parlato a ESPN chiudendo le porte ad una possibile cessione a gennaio: “Dobbiamo essere realistici: non ci sono molti posti buoni dove andare nel corso del mercato di gennaio, soprattutto per un portiere. Le circostanze di un trasferimento dovrebbero essere buone per tutti. Basta pensare che nel caso in cui dovesse essere ceduto, i Reds dovrebbero acquistare un sostituto. Quindi capisco che per il club non sia semplice lasciarlo partire a metà stagione”.

Foto: Daily Star