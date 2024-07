Mignani: “Voglio rendere il Cesena la mina vagante della Serie B”

Durante l’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il tecnico del Cesena, Michele Mignani, ha così parlato in vista dell’inizio della stagione, soffermandosi sugli obiettivi: “Mi piacerebbe recitare il ruolo di ambiziosa neo promossa: il mio obiettivo è essere la mina vagante del campionato. È giusto ripartire dal lavoro fatto lo scorso anno da Mimmo Toscano, perché la squadra sa giocare con quelle certezze tattiche, e perché la B mi ha insegnato che giocare con la difesa a tre ti mette più a tuo agio, è l’ideale per fronteggiare la proposta di gioco di tante squadre. Invece di partire in un modo e poi cambiare, come hanno fatto in tanti l’anno scorso, è meglio partire subito così: 3-4-2-1 o 3-5-2”.

Foto: Instagram Cesena