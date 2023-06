Mignani: “Siamo nella condizione di toccare il cielo con un dito. I ragazzi daranno tutto, lo prometto”

Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domani tra il suo Bari e il Cagliari. Le sue parole: “Siamo nella condizione di toccare il cielo con un dito. Ringrazio il presidente Luigi De Laurentiis. In una giornata come oggi non posso che pensare a chi mi ha scelto. Sono arrivato da sconosciuto, abbiamo lavorato duramente e ora dobbiamo concentrarci sull’ultima partita, la più difficile, che determinerà il risultato finale. Troveremo una squadra forte, ma l’abbiamo già affrontata altre volte senza arretrare di un centimetro. Sarà una sfida equilibrata. Dovremo avere la lucidità per andare oltre l’ostacolo grazie anche a una intera città che verrà allo stadio per spingerci a conquistare la promozione. Durante la sosta natalizia ho capito che potevamo puntare a più della salvezza. Siamo arrivati terzi, abbiamo fatto 65 punti. I ragazzi daranno tutto quello che hanno per portare a casa un sogno e un’impresa impensabile se torniamo indietro nel tempo. Lo prometto”.

Foto: Instagram Bari