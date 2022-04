Mignani: “Promozione meritata, il Bari ha sbagliato pochissimo”

Festeggia il Bari, promosso in Serie B e trascinato dal lavoro di Michele Mignani, allenatore che si è confermato abile tatticamente e capace di gestire le importanti pressioni di una piazza così blasonata. Raggiunto dai microfoni di Eleven Sports, ecco le sue dichiarazioni: “Si è trattato di un anno intenso e difficile. In questa piazza, c’era solo un obiettivo. I ragazzi sono stati meravigliosi, ed anche l’ambiente ci ha aiutato tanto, i tifosi e chi lavora in società. Abbiamo sbagliato pochissimo, vincendo molti scontri diretti. Fino all’ultimo secondo della partita di oggi, eravamo in tensione. Il Latina oggi è partito bene – riporta tuttobari.com – poi siamo cresciuti noi e ci siamo meritati questa vittoria e questa promozione“.

Foto: Twitter Bari