Mignani: “Mancano le parole, ma faccio i complimenti a Ranieri. Gol di Pavoletti? Non lo rivedrò mai”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Michele Mignani, tecnico del Bari, ha così parlato dopo la sconfitta per mano del Cagliari: “L’ho detto dal primo giorno, per me è un piacere trovare un allenatore come Ranieri da avversario, non potevo esimermi dal fargli i complimenti per tutto quello che ha fatto in carriera. Non sono riuscito a farglieli in campo e sono contento di averlo fatto dopo. Stasera mancano le parole e forse mancano anche i pensieri, non posso che fare i complimenti ai ragazzi che hanno lottato tutti insieme per una manciata che ci è mancata, forse questo è il modo peggiore per perdere ma dobbiamo guardare avanti il più velocemente possibile”.

Poi ha proseguito: “Se mi dice che sono giovane e poi mi dà del lei ci credo poco… abbiamo avuto qualche cambio obbligato, non ci voleva la situazione di Ceter ma ho voluto comunque tenere due punte. Parlare della partita di oggi è difficile, abbiamo fatto il massimo che era nelle nostre possibilità. Ringrazio i ragazzi, bisogna guardare avanti”.

Infine, sul gol di Pavoletti: “Non l’ho rivista, non ce l’ho presente bene e non la rivedrò mai. Se penso che abbiamo preso un palo a pochi minuti dalla fine e poi abbiamo preso gol nel recupero vuol dire che doveva andare così”.

Foto: Instagram Bari