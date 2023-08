Mignani: “Le due espulsioni hanno esaltato lo spirito di squadra. Portiamo a casa un punto fondamentale”

Il big match della prima giornata del campionato cadetto tra Bari e Palermo è terminato con il punteggio ad occhiali ma ha regalato molte emozioni.

Al termine dell’incontro il tecnico dei galletti Mignani ha detto: “I ragazzi sono stati bravi, nel primo tempo hanno fatto bene, nel secondo tempo c’era da tirar fuori cuore ed attributi e l’hanno fatto. Siamo dispiaciuti perché perdiamo due giocatori per squalifiche e due per infortunio. C’è una situazione con la quale non mi trovo d’accordo col VAR, ma mi è stata spiegata e va bene così. Le espulsioni hanno esaltato lo spirito di squadra. Le condizioni di Menez e Diaw sono da valutare. Ci sono giocatori che fanno gol a grappoli e ci sono giocatori che devono essere colpiti per far gol, Maita è uno di questi. E’ una battuta. Abbiamo portato a casa un punto fondamentale”.

Foto: Twitter Bari