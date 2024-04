Mignani: “Il Cosenza avrà il coltello tra i denti. A noi serve una vittoria, sporca o pulita che sia”

Michele Mignani si appresta a guidare per la seconda volta il Palermo in panchina, dopo il pari all’esordio con la Sampdoria. Il tecnico dei rosanero ha presentato così, in conferenza stampa, la prossima gara che la formazione siciliana giocherà nel campionato cadetto, tra due giorni in trasferta contro il Cosenza:

“La squadra ogni giorno riesce ad avere qualche consapevolezza in più, ogni giorno lavoriamo per avere qualcosa in più e l’ideale sarebbe lavorare sempre in una settimana tipo come questa appena passata. Speriamo di arrivare a Cosenza con qualche certezza in più. Dobbiamo essere bravi e veloci nel capire cosa ci può concedere l’avversario di volta in volta visto che tutti si difendono in maniera diversa. Di fronte a una squadra aggressiva serve cercare un gioco diretto che valorizzi i nostri attaccanti, se invece dovessero aspettarci invece sarà importante il giro palla per arrivare al tiro. Dobbiamo provare a fare gol perché nelle nostre corde c’è la possibilità di segnare in tante situazioni diverse. Io provo a lavorare per quelle che sono le mie idee, mi piacerebbe molto avere soluzioni per far male all’avversario e speriamo di ritrovare la serenità che c’era all’inizio della stagione. Poi una vittoria, pulita o sporca che sia, aiuterebbe a ripulire un po’ la testa dai timori e dalle scorie accumulate. Il Cosenza? Anche loro hanno cambiato l’allenatore da poche giornate e rispetto al girone d’andata hanno cambiato un po’ la faccia, cercano la concretezza e la solidità. La situazione in classifica poi li porta ad avere il coltello fra i denti, ma noi dobbiamo essere più forti e vogliosi di loro”.

