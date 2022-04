Mignani: “Ibra al Bari? Chiamerò Pioli per capire come gestirlo”

Da qualche giorno il nome di Zlatan Ibrahimovic circola negli ambienti baresi. Solo una battuta, quella del presidente Luigi De Laurentiis, da sempre uomo di cinema e attratto dal carattere dello svedese, come confessato in una recente intervista. Il tecnico biancorosso Michele Mignani non si è sottratto al giochino, rispondendo sul tema: “Ibra? Farò una chiamata a Pioli per capire come gestirlo”, ha dichiarato divertito nel corso della conferenza stampa pre-Palermo.

FOTO: Twitter Milan