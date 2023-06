Mignani: “I ragazzi hanno la testa giusta per regalare una gioia a questa città”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Bari, Michele Mignani, ha così parlato prima della finale di ritorno dei playoff contro il Cagliari: “È una grande soddisfazione essere in finale. Faremo di tutto per fare un’impresa. C’è emozione, è l’ultima gara, quella che decide il futuro. Sarà la testa ad essere fondamentale. Ho visto i ragazzi con la testa giusta e spero che riescano a regalare una gioia a questa gente. In città si percepisce una passione incredibile, dopo tanti anni di sofferenza questa è una serata speciale. Se ho dormito stanotte? Sì si..”.

Foto: Instagram Bari