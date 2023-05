Mignani: “Gara decisa da un episodio, abbiamo tutte le carte per ribaltarla”

Dopo il successo del Sudtirol sul Bari nell’andata delle semifinali playoff di Serie B, il tecnico dei pugliesi, Michele Mignani, ha così parlato ai microfoni di Sky Sport: “La qualificazione alla finale è ancora tutta in ballo. La gara di oggi è stata decisa da un episodio, ma abbiamo tutte le chance di ribaltarla. Grazie al supporto del nostro pubblico. Siamo venuti fino a qua con le nostre qualità, contro un Sudtirol attendista. a gara è stata equilibrata, decisa solo da un episodio. La gara di oggi ricorda quella di campionato, con grande equilibrio. Peccato per il gol preso in recupero, ma abbiamo una gara ancora tutta da giocare. Che Sudtirol mi aspetto al ‘San Nicola’? La loro forza è la fase difensiva, ma la nostra è quella di aver sempre segnato molto”.

Foto: Twitter Bari