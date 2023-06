Mignani sulle finali playoff: “Speriamo di scrivere il lieto fine, ma ora ci sono due battaglie”

Ormai è davvero a due passi dall’impresa Michele Mignani. Il genovese cresciuto nella “Samp d’Oro” sogna in cuor suo di vivere un’impresa analoga con il suo Bari. Da Outsider sono ora alle finali Playoff. Il tecnico sa che molto strada è stata fatta e a prescindere dal finale può essere fiero del percorso. Il San Nicola è già sold out per la finale di ritorno col Cagliari.

In conferenza stampa il tecnico si è espresso così:

“Comincio a sentirmi barese. Stiamo vivendo un momento bellissimo, me ne accorgo quando faccio due passi. Percepisco lo stato d’animo della città e fa sicuramente piacere, perché i ragazzi se lo sono meritati. Hanno risvegliato questo amore viscerale e indescrivibile. Speriamo di scrivere il lieto fine, ma ora ci sono due battaglie. Vorrei godermelo fino in fondo questo momento”.

Sugli avversari e sull’approccio alla gara si è espresso così:

“Mi piacerebbe tanto vedere la squadra che ho visto nella gara di ritorno contro il Südtirol, ma non vi dimenticate che di fronte troveremo 11 giocatori con cattive intenzioni. La prima cosa da fare è mettere in campo tutto ciò che abbiamo, lo garantisco».

«Loro sono i favoriti? Ognuno ha le proprie idee. Penso che se si guardano i due allenatori non c’è gara. Ranieri ha una carriera che servirebbero giorni per raccontarla, io no. Il Cagliari fino alla scorsa stagione era in A, è retrocesso solo all’ultima giornata e ha mantenuto molti giocatori che aveva anche nella categoria superiore. Ha perso una sola gara delle ultime 18. Noi siamo neopromossi, abbiamo mostrato entusiasmo, continuità di prestazione. Abbiamo fatto più punti ma arrivati a questo punto si azzera tutto. L’ostacolo è gigante ma i miei ragazzi hanno sempre dimostrato di non avere paura di nessuno»

Fonte Foto: mignani-twitter-bari