Mignani: “Ci siamo meritati questa finale. Come si ferma Lapadula? Anche con un pizzico di fortuna”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Bari, Michele Mignani, ha così parlato prima della partita contro il Cagliari, valida per la gara d’andata delle finali dei playoff di Serie B: “Sto sempre in campo con la squadra fino alla fine, poi c’era il pensiero su Di Cesare che non ce l’ha fatta, giocherà quindi Zuzek ma siamo tranquilli: questa finale ce la siamo meritati, è giusto giocarla. Oggi dobbiamo fare il massimo di quello che possiamo, non esiste pensare al doppio confronto, ma solo al fatto che la gara è difficile: abbiamo però fatto spesso bene durante l’anno, dobbiamo ripeterci”.

Conclude: “Come si ferma Lapadula? Anche con un pizzico di fortuna!”.

Foto: Instagram Bari