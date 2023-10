Mignani-Bari ai saluti, la fiducia era finita a giugno. In arrivo Pasquale Marino 

Il Bari aveva confermato Michele Mignani dopo varie riflessioni, forse non con la convinzione necessaria a seguito di una promozione in Serie A sfumata all’ultimo secondo e che aveva premiato il Cagliari. Non a caso la sosta viene utilizzata per riflettere e per prendere decisioni che stanno per arrivare. Mignani è mezzo passo dall’esonero, confermate le indiscrezioni di stamattina: tra i nomi valutati quello di Luca D’Angelo intrigava non poco all’interno di una lista che comprendeva anche Fabio Liverani. Ma alla fine l’ha spuntata Pasquale Marino, confermata l’indiscrezione di Tmw di poco fa.

Foto: twitter Bari